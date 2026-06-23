Το ελληνικό πανεπιστήμιο που μπήκε σε λίστα με τα 100 καλύτερα του κόσμου στην έρευνα: Ανέβηκε 22 θέσεις

Δεν είναι πρώτη φορά που το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών φιγουράρει σε λίστα με τα καλύτερα Πανεπιστήμια, ωστόσο άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στη λίστα «AD Scientific Index World Top Universities Ranking» για φέτος, σκαρφάλωσε 22 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Στην κατάταξη μάλιστα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 61η θέση, ανάμεσα σε λαμπρά πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Η θέση του ΕΚΠΑ στο ΑD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026

Η θέση στη λίστα, είναι πολύ σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς ότι το δείγμα ήταν 19.592 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς από 221 χώρες.

Σταθερά, την πρώτη θέση κατέλαβε το Harvard, την δεύτερη το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, την τρίτη το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, την τέταρτη το Στάνφορντ ενώ την χρυσή πεντάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.