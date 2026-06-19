Εργατικό ατύχημα στον Βόλο: Τραυματίστηκε εργαζόμενη της καθαριότητας όταν αυτοκίνητο έπεσε σε απορριματοφόρο

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο εργατικό ατύχημα, καθώς κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας και την ώρα που υπάλληλοι εκτελούσαν εργασίες με το όχημα αποκομιδής απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, δέχτηκαν ένα δυνατό χτύπημα από αυτοκίνητο που προσέκρουσε πάνω τους με ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το περιστατικό έλαβε ώρα στην οδό Ιωλκού, όταν το όχημα του Δήμου βρισκόταν σταματημένο, προκειμένου οι υπάλληλοι να κάνουν την φόρτωση κάδου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα ήταν το δεύτερο μέσα σε ένα εξάμηνο.

Η μια εργαζόμενη (συμβασιούχος), εκ των δύο που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, χτύπησε και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια, με αποτέλεσμα να

διακομισθεί στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο για επέμβαση και περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αλλά και της εντατικοποίησης της εργασίας.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το προεδρείο του Συλλόγου, στον Δήμο Βόλου δεν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους ούτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια.

Ο Σύλλογος έχει καταγγέλλει στην Επιθεώρηση Εργασίας ήδη από το καλοκαίρι του 2025, την μη καταβολή των ΜΑΠ για τα έτη 2024-25, ενώ έχει ζητήσεις να δοθούν άμεσα, τουλάχιστον σε χρήματα, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

«Φτάνοντας στον Ιούνιο του 2026 ακόμη δεν έχουν δοθεί τα ΜΑΠ, που θα πρέπει φυσικά να έχουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές, για να επιτελούν τον σκοπό τους, που είναι στην τελική η προστασία των εργαζομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.