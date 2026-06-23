Η Τρίτη πέρασε με έντονα μελτέμια σε όλη τη χώρα, και όπως όλα δείχνουν η αστάθεια θα επιμείνει και τις επόμενες μέρες, με την καιρική πρόγνωση μάλιστα να κάνει λόγο για βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο Open, ανέφερε ότι οι έντονοι άνεμοι, τα μελτέμια και το θερμικό βαρομετρικό χαμηλό, θα χτυπούν την περιοχή του Αιγαίου, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για 48ωρο αστάθειας την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς φέρεται να περιορίζονται τα μελτέμια, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιο έντονα φαινόμενα, ειδικότερα στα ηπεριωτικά.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω 48ωρο, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί προσωρινά, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση με ριπές που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Μάλιστα, η καιρική αστάθεια θα κορυφωθεί τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Καιρός: Βροχές αλλά αυξημένες θερμοκρασίες

Ο μετεωρολόγος αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για βροχές και μπόρες, σε αρκετές περιοχές με τις πιο έντονες να καταγράφονται στη Μακεδονία και τα ηπειρωτικά.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική ηπειρωτική χώρα θα σημειωθούν οι υψηλότερες τιμές, φτάνοντας τοπικά έως και τους 37 βαθμούς.

Αν και κάνουμε λόγο για βροχές, από την άλλη μεριά, ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πάτρα, η Καλαμάτα και η νότια Κρήτη.