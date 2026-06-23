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Εύβοια: 45χρονος έβαλε φωτιά και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του - Aπειλεί τους πάντες

Συναγερμός στο Ασμίνιο Ευβοίας, καθώς ένας 45χρονος έβαλε φωτιά, αυτοτραυματίστηκε και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του απειλώντας τις αρχές.

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Πυροσβεστική
Όχημα της Πυροσβεστικής | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στο χωριό Ασμίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online. Ένας 45χρονος άνδρας, αφού πρώτα έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του, ταμπουρώθηκε μέσα στην οικία του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχει ήδη αυτοτραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν την εστία της φωτιάς στον εξωτερικό χώρο.

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