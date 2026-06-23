Εύβοια: 45χρονος έβαλε φωτιά και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του - Aπειλεί τους πάντες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στο χωριό Ασμίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online. Ένας 45χρονος άνδρας, αφού πρώτα έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του, ταμπουρώθηκε μέσα στην οικία του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχει ήδη αυτοτραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν την εστία της φωτιάς στον εξωτερικό χώρο.
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