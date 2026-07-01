Στη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, μετά από επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουλίου σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Δύο εκ των συλληφθέντων φέρονται να εμπλέκονται σε δικογραφία για την δολοφονία του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το χρονικό του περιστατικού

Οι τέσσερις τους, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσπέρασαν με αυτό και ανέκοψαν την πορεία άλλου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τρεις ημεδαποί και μία ανήλικη ημεδαπή.

Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν, με τα χέρια και τα πόδια τους, το δεύτερο όχημα, με στόχο να προκαλέσουν φθορές, ενώ ζητούσαν από τους επιβάτες του, να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που θεωρούσαν ότι είχαν στην κατοχή τους.

Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων, επιτέθηκε στον οδηγό του δεύτερου οχήματος, χτυπώντας τον με γροθιά στο μάτι.

Ο οδηγός κατάφερε να εκκινήσει το όχημα, με τα θύματα να καταφέρνουν να ξεφύγουν, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας.

Πώς συνελήφθησαν

Άμεσα εξαπολύθηκε έρευνα από το σύνολο των διαθέσιμων αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα το όχημα των τεσσάρων κατηγορουμένων να εντοπιστεί κινούμενο σε περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) και οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, όπου και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (φανέλες, κοντομάνικες μπλούζες, αντιανεμικό μπουφάν) και μπρελόκ με λογότυπα ή/και διακριτικά αθλητικών ομάδων, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και 4 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης και το προαναφερόμενο όχημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παθόντες είχαν μεταβεί σε περιοχή της Εύβοιας και παρέστησαν σε εορταστική εκδήλωση αθλητικής ομάδας, ενώ το σε βάρος τους περιστατικό έλαβε χώρα όταν είχαν αποχωρήσει από την εν λόγω εκδήλωση.

Οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.