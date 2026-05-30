Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού: Κλειστές λωρίδες, αυξημένη κίνηση

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο επί της Περιφερειακής Υμηττού, λίγο πριν τα διόδια της Κατεχάκη ξέσπασε λίγο μετά τις δέκα το πρωί.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έκλεισε την κυκλοφορία στις δεξιά λωρίδες, με συνέπεια η κίνηση να είναι αυξημένη, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, που αποβιβάστηκαν πριν κινδυνεύσουν σοβαρά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο, στο 0,2 χλμ της Περιφερειακής Υμηττού, στο ύψος του σταθμού διοδίων Κατεχάκη, στον δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 30, 2026

