Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού: Κλειστές λωρίδες, αυξημένη κίνηση

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο επί της Περιφερειακής Υμηττού, λίγο πριν τα διόδια της Κατεχάκη ξέσπασε λίγο μετά τις δέκα το πρωί.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έκλεισε την κυκλοφορία στις δεξιά λωρίδες, με συνέπεια η κίνηση να είναι αυξημένη, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.
Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, που αποβιβάστηκαν πριν κινδυνεύσουν σοβαρά.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.