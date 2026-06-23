Φωτιά τώρα καίει χώρο σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο της επιχείρησης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτικά, ενώ για την ώρα δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο.
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