Φωτιά τώρα καίει χώρο σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο της επιχείρησης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτικά, ενώ για την ώρα δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο.