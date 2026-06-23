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Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά καίει χώρο με πλαστικά και χαρτικά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση.

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Πυροσβεστική | Intime
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Φωτιά τώρα καίει χώρο σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο της επιχείρησης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτικά, ενώ για την ώρα δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο.

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