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Φωτιά τώρα σε κτίριο στην Καλλιθέα: Επιχειρεί η Πυροσβεστική - Έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένους

Εκδηλώθηκε φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής ενώ μέχρι στιγμής το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει δύο άτομα.

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Φωτιά σε κτίριο στην Καλλιθέα | Orange Press Agency
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Εκδηλώθηκε φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα και σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοβόρο όχημα.

Ακόμη, δεν έχει καταστεί σαφές αν πρόκειται για διαμέρισμα. Αναμένεται να γίνει έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένους στο κτίριο. Μέχρι στιγμής, το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει δύο άτομα. 

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Αγίων Πάντων, και έχει τυλιχθεί στις φλόγες όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, ενώ ο ΣΚΑΪ αναφέρει ότι ο πρώτος όροφος κάηκε ολοσχερώς και κάνει λόγο για πιθανότητα ενός ακόμη εγκλωβισμένου εντός κτιρίου. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, 73 ετών, πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και την έπιασαν οι περίοικοι πριν φτάσει η πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

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