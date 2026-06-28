Φωτιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Κάνιγγος και συγκεκριμένα στην οδό Δώρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο καταφθάνουν για την κατάσβεση της φωτιάς 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και με βραχιονοφόρο όχημα.

Η ΕΡΤ αναφέρει ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στα μπαλκόνια.

