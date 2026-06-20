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Φωτιά τώρα στην Κορινθία: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σε δύο μέτωπα

Σε δύο μέτωπα στην Κορινθία στρέφονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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Δύο μέτωπα φωτιάς αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική στην περιοχή της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης  ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Αγγελόκαστρο, όπου κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. 

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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