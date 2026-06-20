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Δύο μέτωπα φωτιάς αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική στην περιοχή της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Αγγελόκαστρο, όπου κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026