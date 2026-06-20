Δύο μέτωπα φωτιάς αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική στην περιοχή της Κορινθίας.
Συγκεκριμένα, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Το δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Αγγελόκαστρο, όπου κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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