Εκδηλώθηκε φωτιά (17/6) στην Ξηρόλιμνη Φωκίδας, σε αγροτοδασική έκταση και συναγερμός σήμανε στην Πυρποσβεστική.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 31 Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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