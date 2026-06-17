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Φωτιά τώρα στην Ξηρόλιμνη Φωκίδας: Επιχειρεί ελικόπτερο

Εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρόλιμνη Φωκίδας. Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

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Ελικόπτερο Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Eurokinissi
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Εκδηλώθηκε φωτιά (17/6) στην Ξηρόλιμνη Φωκίδας, σε αγροτοδασική έκταση  και συναγερμός σήμανε στην Πυρποσβεστική. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 31 Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. 

Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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