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Φωτιά τώρα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Επιχειρούν τώρα 30 πυροσβέστες και 8 εναέρια μέσα.

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Κατάσβεση φωτιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κατάσβεση φωτιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι 22 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι που καθιστούν την κατάσταση επικίνδυνη, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής και 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Μήνυμα δέχτηκαν από το 112 οι κάτοικοι.

 

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