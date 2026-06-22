Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι 22 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι που καθιστούν την κατάσταση επικίνδυνη, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής και 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Μήνυμα δέχτηκαν από το 112 οι κάτοικοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026