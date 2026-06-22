Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι 22 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο πνέουν άνεμοι που καθιστούν την κατάσταση επικίνδυνη, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ακραίφνιο έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής και 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Μήνυμα δέχτηκαν από το 112 οι κάτοικοι.
- Φωτιά στα Σπάτα: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
- «Χάρηκα, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου»: Το σχόλιο της Λιάνας Κανέλλη για την επιστροφή Ομπράντοβιτς
- Πνίγηκε ο αδερφός του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Νίκου Νικολετάκη - «Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»
- Υπόθεση Κακαλέτρη: Η ιστορία του μαθητή που αιματοκύλισε σχολείο στη Σπάρτη επειδή έμεινε μεταξεταστέος
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.