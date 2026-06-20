Μενού

Φωτιά τώρα στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα: Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στο εμπορικό

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, με δεκάδες πυροσβέστες να έχουν σπεύσει.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη
Πυροσβεστική | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, με δεκάδες πυροσβέστες να έχουν σπεύσει.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 3 πεζοπόρα τμήματα μαζί με 14 οχήματα, ενώ οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ