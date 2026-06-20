Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, με δεκάδες πυροσβέστες να έχουν σπεύσει.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 3 πεζοπόρα τμήματα μαζί με 14 οχήματα, ενώ οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.