Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, με δεκάδες πυροσβέστες να έχουν σπεύσει.
Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 3 πεζοπόρα τμήματα μαζί με 14 οχήματα, ενώ οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
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