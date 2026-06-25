Σε συναγερμό η Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (25/06) στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχει οριοθετηθεί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έκαιγε χαμηλή βγάστηση κοντά στο γήπεδο της περιοχής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.
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