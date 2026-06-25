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Φωτιά τώρα στον Κουβαρά Αττικής - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο βρίσκονται 56 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

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Φωτιά τώρα στην Εύβοια
Πυροσβέστης σβήνει φωτιά στην Εύβοια | Intime
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Σε συναγερμό η Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (25/06) στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχει οριοθετηθεί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έκαιγε χαμηλή βγάστηση κοντά στο γήπεδο της περιοχής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 οχήματα.

 

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