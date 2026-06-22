Γιατί ηχούν σειρήνες σήμερα (22/6) στην Ηλεία: Η ανακοίνωση για τις πόλεις που επηρεάζονται

Οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών στην Ηλεία μπορεί αυτή την ώρα να ακούνε σειρήνες που έχουν ενεργοποιηθεί σε πολλά σημεία των αντίστοιχων πόλεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το pelop.gr, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η ήχηση των σειρήνων σε δήμους της Ηλείας, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, είναι δοκιμαστική.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι σήμερα (22/6), και αφορά τους Δήμους Πύργου, Ήλιδας και Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Σειρήνες στην Ηλεία: O λόγος της ενεργοποίησής τους

Η ήχηση εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων των σειρήνων, ώστε να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σειρήνες θα ηχήσουν δοκιμαστικά στους εξής δήμους της Ηλείας:

Δήμος Πύργου

Δήμος Ήλιδας

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη και θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 09:00 – 14:00.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ζητά την ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μην υπάρξει αναστάτωση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής ήχησης.

Πρόκειται για έλεγχο ρουτίνας στα συστήματα προειδοποίησης και όχι για πραγματικό περιστατικό. Οι πολίτες που θα ακούσουν τις σειρήνες στις συγκεκριμένες περιοχές και ώρες δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.