Χανιά: Έβαλαν φωτιά στο σχολείο, αντί για τον Ιούδα - Αποκαΐδια το κτίριο

Εκτεταμένες ζημιές σε χώρους του γυμνασίου Νέας Κυδωνίας Δαράτσου στα Χανιά, προκάλεσε τα ξημερώματα φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του zarpanews.gr, από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις.

Η φωτιά στον εσωτερικό χώρο του σχολείου στα Χανιά | zarpanews

Χανιά: «Εύφλεκτη» η κατάσταση για πολλές μέρες

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια του σχολείου είχε ενημερώσει σχετικά την αστυνομία μετά από αναφορές για μικρή φωτιά στο ταρτάν μία μέρα πριν, και επεισόδιο με γείτονα που τους έκανε παρατήρηση, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ανήλικοι και μάλιστα κάτω των 15 ετών.

Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αυτεπάγγελτα καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε δημόσιο κτήριο.

Στο σημείο σήμερα το πρωί βρέθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την απομάκρυνση των κλαδιών, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, εντός της ημέρας ο εργολάβος του Δήμου θα φροντίσει για την προσωρινή ασφάλιση της αίθουσας για να μην είναι εκτεθειμένη μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει ήδη κανονιστεί να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά μετά τις πασχαλινές διακοπές.