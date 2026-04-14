Χίος: 32χρονη τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ρουκέτα - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Μια 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου κατά τη διάρκεια του ρουκετοπόλεμου στον Βροντάδο της Χίου.
Η γυναίκα που πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου για την Ανάσταση μαζί με την οικογένειά της δέχτηκε ρουκέτα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπήρξε παύση του ρουκετοπόλεμου λόγο του τραυματισμού.
Η γυναίκα νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό όπου μεταφέρθηκε με δικά της έξοδα με πτήση στη γναθοχειρουργική καθώς διαπιστώθηκε κάταγμα της κάτω γνάθου.
