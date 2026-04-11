Χίος: Έτοιμο για τον παραδοσιακό ρουκετοπόλεμο το νησί – Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας

Έτοιμη δηλώνει η Χίος για το καθιερωμένο πασχαλινό έθιμό της, τον Ρουκετοπόλεμο, με όλο το νησί να κινείται στους ρυθμούς του.
Η παρέλαση ξεκινάει από την θέση Πετροκάραβο που βρίσκεται παραλιακά, και καταλήγει στο καθοριστικό σταυροδρόμι όπου θα χωριστούν σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες ενόψει της «μάχης» που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες.
Οι τοπικές αρχές εξέπεμψαν μήνυμα, μετά από σύσκεψη στο δημαρχείο, το οποίο ήταν σαφές: απαιτείται σύνεση στη χρήση των ρουκετών και αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά τις 21:00 το βράδυ θα ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμαστικές ρίψεις, οι οποίες θα κορυφωθούν με τις τελικές βολές τη στιγμή του «Χριστός Ανέστη».
