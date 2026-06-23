Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο στον Χολαργό, το μεσημέρι της Κυριακής (21/6), όταν οδηγός παρέσυρε δύο αυτοκίνητα εν κινήσει και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει με λεωφορείο, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 55χρονος κινούμενος με το ΙΧ αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, στο ύψος του Χολαργού, συγκρούστηκε αρχικά με ένα ταξί, το οποίο είχε κόψει ταχύτητα, με πρόθεση να σταματήσει ώστε να επιβιβαστεί μία ηλικιωμένη από μία στάση λεωφορείου.

Μετά τη σύγκρουση με το ταξί, προκλήθηκε καραμπόλα, καθώς προσέκρουσε και με ένα δεύτερο όχημα το οποίο βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, με τον οδηγό να ακινητοποιεί το όχημα. Ο 55χρονος βρίσκοταν στο αυτοκίνητο με έναν συνεπιβάτη του, έναν φίλο του.

Ο 55χρονος με τον φίλο του, όταν συνέβη το ατύχημα βγήκαν έξω από τα οχήματά τους, ενώ όταν ακούν τους άλλους οδηγούς να τους λένε πως πρέπει να παραμείνουν στο σημείο, προκειμένου να γίνει η καταγραφή του συμβάντος από αστυνομικούς, άρχισαν να τρέχουν.

Ο ένας κατευθύνθηκε στα γύρω στενά, ενώ ο 55χρονος οδηγός αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση την επόμενη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιβιβαστεί στο λεωφορείο και να εξαφανιστεί.

Ωστόσο δεν πρόλαβε να διαφύγει καθώς δύο υπάλληλοι καταστημάτων ενός βενζινάδικου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ενός καταστήματος εστίασης άρχισαν να τον κυνηγούν.

Καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν την ώρα που ανεβαίνει στο λεωφορείο και καλούν την αστυνομία με αποτέλεσμα να του περάσουν λίγη ώρα αργότερα χειροπέδες.

Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης και όπως καταγγέλλουν οι δύο νεαροί, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν ο 55χρονος φαίνεται να βρισκόταν υπό την επήρεια είτε αλκοόλ είτε κάποιων ουσιών, καθώς δεν είχε αντιληφθεί το τι ακριβώς είχε κάνει και για αυτό το λόγο βγήκε από το όχημα, ενώ είχε προκαλέσει την καραμπόλα και άρχισε να τρέχει για να φύγει.