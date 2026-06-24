Ηράκλειο: Σύλληψη 26χρονου προέδρου πολιτιστικού συλλόγου μετά από πυροβολισμούς σε γλέντι

Άδοξο τέλος είχε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή περίπου 2.000 ατόμων, όταν ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με εννιάρι πιστόλι. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive, η αναστάτωση που προκλήθηκε ανάγκασε τον λυράρη να διακόψει αμέσως το μουσικό πρόγραμμα, ενώ οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν έντρομοι από τον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηρότερες διατάξεις για την οπλοχρησία, καθώς η άδεια σκοπευτικού συλλόγου που κατέχει δεν δικαιολογούσε τη μεταφορά του όπλου στο σημείο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από το Cretalive, ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλια και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος δηλώνει συντετριμμένος και αρνείται ότι είχε πρόθεση να ρίξει «μπαλωθιές» για διασκέδαση. Όπως ισχυρίζεται, αντιλήφθηκε μια έντονη παρεξήγηση και έναν διαπληκτισμό ανάμεσα σε παρευρισκόμενους και αποφάσισε να προχωρήσει σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς αποκλειστικά και μόνο για να αποτρέψει ένα σοβαρότερο επεισόδιο. Η υπόθεση βρίσκεται υπό αστυνομική διερεύνηση.