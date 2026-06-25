Καιρός: Επικίνδυνη αστάθεια με ισχυρούς βοριάδες και κεραυνούς

Συνεχίζεται και σήμερα η αστάθεια του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και περιοχές του Ιονίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη Ν. Ζιακοπούλου, οι καταιγίδες συνοδεύονται συχνά από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νέες εστίες φωτιάς από κεραυνούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές που θα φτάνουν τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει στο επίπεδο 3 (υψηλός) για αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η Εύβοια, η Αττική, η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και περιοχές της Κρήτης. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένο τον βαθμό επικινδυνότητας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερα θα είναι τα δυτικά ηπειρωτικά, τμήματα των Επτανήσων, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία και τμήματα της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 33-35, στη Θεσσαλία από 17 έως 33-36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 33-35, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 30-32 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. με πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.