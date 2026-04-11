Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και αστάθεια - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Ήπιος θα είναι ο καιρός από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την Τετάρτη (15/04) σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «από την Κυριακή του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο καιρός στη χώρα θα διατηρηθεί γενικά ήπιος, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ανατολικά, βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές καλός, με μόνο λίγες τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από την Τρίτη (14/04) η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με βροχές αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο, ενώ την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 11, 2026

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα».