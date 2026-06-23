Καιρός: «Κοκτέιλ» αστάθειας, υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιού

Το ακραίο κύμα καύσωνα που «δοκιμάζει» αυτές τις ημέρες χώρες της Ευρώπης δεν αγγίζει την Ελλάδα, στην οποία οι θερμοκρασίες παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή.

«Η Ελλάδα αντιστέκεται στους καύσωνες και τραβάει έναν δρόμο κανονικότητας, τουλάχιστον προς το παρόν. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κερδίζουμε ανάσες καθώς το καλοκαίρι είναι όλο μπροστά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου και συμπλήρωσε:

«Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κανονικές, δηλαδή 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο αύριο μόνο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, εκεί δηλαδή που δε φτάνει το μελτέμι. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Οι πιο δροσερές περιοχές, θα είναι οι Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη με μόλις 29 βαθμούς. Είναι απίστευτες θερμοκρασίες για την εποχή».

Σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος. Οι βοριάδες θα φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ σημειωθούν περισσότερες μπόρες κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και στα ορεινά, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τετάρτη και Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες μπόρες ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 32 με 34 βαθμούς και θα πέσει λίγο η ένταση των βοριάδων. Την Παρασκευή το μελτέμι θα «ζωηρέψει» και πάλι στο Αιγαίο ενώ το Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-34, στη Θεσσαλία από 16 έως 33-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36, στα Επτάνησα από 18 έως 32-33 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 32-33 βαθμούς, αλλά στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη οι μέγιστες δε θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.