Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης και καλοκαιρινών καταιγίδων στην Ελλάδα - Φονικός ο καύσωνας στην Ευρώπη

Δραματική είναι η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες του κύματος καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, από τις 21 Ιουνίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η Ευρώπη καταγράφει πλέον μια θλιβερή πρωτιά, καθώς αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή, 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται στο έλεος του καύσωνα, με τον υδράργυρο σε χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι επιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες: σχολεία κλείνουν και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης καταρρέουν αδυνατώντας να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ χαρακτήρισε τη θερμική καταπόνηση ως έναν «σιωπηλό δολοφόνο», υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές (σπίτια, χώροι εργασίας και σχολεία) δεν έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες.

Τόνισε, μάλιστα, ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι καύσωνες που κάποτε σημειώνονταν «μια φορά κάθε γενιά», πλέον αποτελούν ετήσιο φαινόμενο, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως σε παγκόσμιο επίπεδο η ζέστη ευθύνεται για 500.000 θανάτους ετησίως – θάνατοι που στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Η εικόνα του καιρού στην Ελλάδα: Επιμένει η ζέστη, έρχονται μπόρες

Την ίδια στιγμή, σε θερινούς ρυθμούς με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και με τοπικές αστάθειες, θα κινηθεί ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Για σήμερα Δευτέρα (29/06):

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Το θερμόμετρο θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς. Στα πελάγη οι βόρειοι άνεμοι θα προσφέρουν μικρή ανάσα δροσιάς, πνέοντας με εντάσεις 4-6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή (30/06 - 03/07):

Θερμοκρασίες: Η ζέστη θα διατηρηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη, με τα θερμόμετρα να δείχνουν τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μια ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Παρασκευή.

Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο σε εντάσεις έως 6 μποφόρ, εξασφαλίζοντας καλές συνθήκες αερισμού αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών (κυρίως Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή) θα είναι οι καλοκαιρινές μπόρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου.