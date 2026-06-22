Καιρός: Θα φτάσει στη χώρα μας το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα; Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τη ζέστη

Tα μελτέμια είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ενώ η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) αντιμετωπίζουν ένα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 40-45°C, η Ελλάδα προστατεύεται από αυτούς τους βοριάδες.

Τα μελτέμια λειτουργούν ως «φυσικό κλιματιστικό, εμποδίζοντας τις πολύ θερμές αέριες μάζες από την Αφρική να εξαπλωθούν στη χώρα μας, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε γενικά φυσιολογικά επίπεδα

Σήμερα (22/06) ο καιρός θα είναι αίθριος, αν και το απόγευμα αναμένεται αστάθεια με μπόρες ή καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά (Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Αττική γεγονός που κάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι ιδιαίτερα αυξημένος και απαιτείται μεγάλη προσοχή

Στη Δυτική Ελλάδα, όπου δεν φτάνουν τα μελτέμια, θα επικρατήσει περισσότερη ζέστη με το θερμόμετρο να δείχνει 35-37°C

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30-32°C στο λεκανοπέδιο, ενώ στα ανατολικά και βόρεια τμήματα θα είναι χαμηλότερη (28-30°C) λόγω της επίδρασης της θάλασσας

Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33°C, με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα.

Οι Κυκλάδες θα παραμείνουν η πιο δροσερή περιοχή με θερμοκρασίες γύρω στους 26-27°C.

Τις επόμενες ημέρες, τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν κάπως μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, γεγονός που θα ενισχύσει την απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, πριν ενισχυθούν ξανά το Σαββατοκύριακο

Το ισχυρό κύμα καύσωνα της Ευρώπης δεν φαίνεται να απασχολεί την Ελλάδα για τις επόμενες 10 ημέρες.