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Καλλιθέα: Αιματηρό επεισόδιο με έναν σοβαρά τραυματία – Οκτώ προσαγωγές

Ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα.

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Περιπολικό
Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Όπως έγινε γνωστό υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ατόμων με αποτελέσμα ένας νεαρός να δεχθεί μία μαχαιριά στο θώρακα.

Η συμπλοκή έγινε στην οδό Μεγαλοπόλεως 39 και σε αυτή συμμετείχαν τουλάχιστον δέκα άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άμεσα έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, εντοπίστηκε στο σημείο ένα μαχαίρι, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ προσαγωγές.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, με ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται να είναι να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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