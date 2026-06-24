Καραμπόλα 5 οχημάτων στον Κηφισό: Στο «κόκκινο» η κίνηση προς Λαμία

Κυκλοφοριακό έμφραγμα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, στο ύψος της οδού Λιοσίων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και τρεις μοτοσικλέτες.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με εξαιρετικά μεγάλη δυσχέρεια, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος. Στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την άμεση απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων από το οδόστρωμα.

Κίνηση στον Κηφισό | Google maps