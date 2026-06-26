Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα και ασθενοφόρο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, κοντά στα διόδια στο Σπαθοβούνι, με τις αρχές να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ η σύγκρουση ήταν σφοδρή και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, κατά το argolikeseidhseis.

Καραμπόλα στην ΕΟ - Στο σημείο ΕΚΑΒ και πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, οχήματα της Πυροσβεστικής για τον τυχόν απεγκλωβισμό επιβατών, καθώς και επιπλέον ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Σύμφωνα πάλι με το korinthostv, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Λόγω του σφοδρού τροχαίου, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα έχει διακοπεί προσωρινά, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί εκτροπές των διερχομένων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.