Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

ραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.900.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3083 είναι οι εξής: 18, 31, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 1.