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Κως: Άνδρας εισέβαλε σε διαμέρισμα με ανήλικη - Συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη στην Κω ο αλλοδαπός που μπήκε σε ανοιχτό διαμέρισμα και προχώρησε σε επίδειξη γεννητικών οργάνων μπροστά σε μια ανήλικη.

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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Κω, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε πολυκατοικία του νησιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αλλοδαπός άνδρας εισήλθε σε πολυκατοικία και, βρίσκοντας την πόρτα ενός διαμερίσματος ανοιχτή, μπήκε στο εσωτερικό του. Εκεί, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ανήλικη, η οποία έγινε μάρτυρας του περιστατικού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Για την υπόθεση διενεργείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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