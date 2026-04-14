Κρήτη: Ένας ιερέας «άλλαξε τροπάριο» και βρέθηκε με χειροπέδες το Μεγάλο Σάββατο

Στα κρατητήρια πέρασε το βράδυ της Ανάστασης ένας 60χρονος ιερέας σε χωριό του Ηρακλείου, μετά τη σύλληψή του το Μεγάλο Σάββατο. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης έπειτα από καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του, η οποία έκανε λόγο για αυτοδικία και ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το Cretalive, στο επίκεντρο της πολυετούς αντιδικίας μεταξύ των δύο πρώην συζύγων βρίσκεται ένα κτήμα, το οποίο αποτελεί διαρκή εστία εντάσεων. Η 52χρονη καταγγέλλει τον κληρικό για παραβίαση του χώρου, φραστικές επιθέσεις και απειλές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, καταθέσεις έδωσαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας παλαιότερα περιστατικά βίαιης και πιεστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του πατέρα τους με φόντο περιουσιακές διαφορές.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε στο σπίτι του 60χρονου, σύμφωνα πάντα με το Cretalive, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων κυνηγετικά όπλα με ληγμένες άδειες, αεροβόλα, φυσίγγια και κροτίδες. Επιπλέον, βρέθηκαν διάφορα παλαιά αντικείμενα και εκκλησιαστικά κειμήλια, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές προκειμένου να εκτιμηθεί η προέλευση και η αξία τους.

Σε βάρος του ιερέα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο κτήμα του ανήκει νόμιμα και πως απλώς φροντίζει τα ζώα που έχει εγκαταστήσει εκεί.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ωστόσο έλαβε αναβολή για τον προσεχή Ιούνιο. Στο μεσοδιάστημα, επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει την εν διαστάσει σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να μην έχει καμία επικοινωνία μαζί της.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του ιερέα μιλώντας στο Cretalive, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι το ζήτημα με τα μη ανανεωμένα όπλα θα κριθεί ως μη τιμωρητέο λόγω νομικής πλάνης.

Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση πως όταν εξομαλυνθούν οι αστικές διαφορές που έχουν οξύνει τις σχέσεις του ζευγαριού, οι κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας θα καταπέσουν κατά την ακροαματική διαδικασία.