Κυριακή του Πάσχα: Εορταστικό το κλίμα στο Μοναστηράκι - Σούβλα, τσίκνα και μπουζούκια

Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι έχει στηθεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στην καρδιά της Αθήνας, με το Μοναστηράκι να μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο παραδοσιακό σκηνικό που αφήνει άφωνους τους χιλιάδες τουρίστες.
Η πλατεία και τα γύρω στενά έχουν πλημμυρίσει από τη μυρωδιά της τσίκνας, καθώς οι σούβλες με τα αρνιά, τα κατσίκια και τα κοκορέτσια γυρίζουν ασταμάτητα. Οι καταστηματάρχες, σε ρόλο οικοδεσπότη, κερνούν τους περαστικούς πασχαλινά εδέσματα, ενώ το φαγοπότι συνοδεύεται από τους ζωντανούς ήχους των μουσικάντηδων των καταστημάτων, με το μπουζούκι να παίζει δυνατά και να δίνει τον ρυθμό της ημέρας.
- Η Αργεντινή ξεπουλά τους παγετώνες της για εξορύξεις: Οικολογική «ταφόπλακα» της κυβέρνησης Μιλέι
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Ούτε βήμα πίσω η Τεχεράνη για τα πυρηνικά
- Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ελέγχους από τα ΜΑΤ για μολότοφ και βεγγαλικά - Τρεις συλλήψεις
- Αποκλειστικό: Το νέο dance κομμάτι της Άννας Βίσση λέγεται Αιγαίο και κυκλοφορεί μετά το Πάσχα
