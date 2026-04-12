Κυριακή του Πάσχα: Εορταστικό το κλίμα στο Μοναστηράκι - Σούβλα, τσίκνα και μπουζούκια

Ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι έχει στηθεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στην καρδιά της Αθήνας, με το Μοναστηράκι να μεταμορφώνεται σε ένα υπαίθριο παραδοσιακό σκηνικό που αφήνει άφωνους τους χιλιάδες τουρίστες.



​Η πλατεία και τα γύρω στενά έχουν πλημμυρίσει από τη μυρωδιά της τσίκνας, καθώς οι σούβλες με τα αρνιά, τα κατσίκια και τα κοκορέτσια γυρίζουν ασταμάτητα. Οι καταστηματάρχες, σε ρόλο οικοδεσπότη, κερνούν τους περαστικούς πασχαλινά εδέσματα, ενώ το φαγοπότι συνοδεύεται από τους ζωντανούς ήχους των μουσικάντηδων των καταστημάτων, με το μπουζούκι να παίζει δυνατά και να δίνει τον ρυθμό της ημέρας.





​Οι επισκέπτες, γοητευμένοι από το «εξωτικό» γι' αυτούς θέαμα, σταματούν για να απαθανατίσουν τη διαδικασία με τα κινητά τους, ρωτούν για τις λεπτομέρειες του εθίμου και περιμένουν υπομονετικά τους πρώτους μεζέδες. Σύμμαχος σε αυτό το ανοιξιάτικο πανηγύρι είναι και ο εξαιρετικός καιρός, με την ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 20°C, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για το πασχαλινό αντάμωμα στο κέντρο της πόλης.