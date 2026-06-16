Το λες και παγκόσμια πρωτοτυπία: Κυπριακή ομάδα ζητά από παίκτη χρήματα που «πήρε... καταλάθος»

Άδειασε πρώην παίκτη της, η κυπριακή ποδοσφαιρική ομάδα Αθλητική Ένωση Σίας, προχωρώντας σε ανάρτηση στη σελίδα της ομάδας στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι πληρωνόταν από την ομάδα, χωρίς να εμφανίζεται ούτε στις προπονήσεις.

Στην ουσία η ποδοσφαρική ομάδα καταγγέλλει ότι ενώ έχει η λυθεί η συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή λόγω του ότι δεν συμμετείχε στις προπονήσεις, εκείνος συνέχισε να λαμβάνει για καιρό τον μισθό του, λόγω λάθους της λογίστριας, χωρίς να ενημερώσει.

«Η Αθλητική Ένωση Σίας ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον επιθετικό ‘Μ.Π. 7 ́. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει να εμφανιστεί σε προπόνηση ή παιχνίδι της ομάδας από τον Μάιο του 2025, μετά από λάθος της Λογίστριας κυρίας Χρυστάλλας, συνέχισε να πληρώνεται κανονικά τον μισθό του και να αμοίβεται πλουσιοπάροχα, χωρίς να ενημερώσει κανένα για το λάθος που έγινε» έγραφε, μεταξύ άλλων η ανάρτηση η ανάρτηση.

Η ανάρτηση προφανώς έγινε viral, με τους χρήστες να προχωρούν σε πολλά σχόλια. Πολλοί έστρεψαν τα βέλη τους περισσότερο προς τη διοίκηση παρά προς τον ποδοσφαιριστή.

«Αυτός φταίει για το λάθος της λογίστριας;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ναι αυτός φταίει που κοιμάστε όλοι όρθιοι εκεί».

«Το καλύτερο συμβόλαιο ποδοσφαιριστή στην παγκόσμια ιστορία», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμα είπε: «έδωσαν content σε μια νεκρή Δευτέρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η Αθλητική Ένωση Σίας ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον επιθετικό ‘Μ.Π. 7 ́. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει να εμφανιστεί σε προπόνηση ή παιχνίδι της ομάδας από τον Μάιο του 2025, μετά από λάθος της Λογίστριας κυρίας Χρυστάλλας, συνέχισε να πληρώνεται κανονικά τον μισθό του και να αμοίβεται πλουσιοπάροχα, χωρίς να ενημερώσει κανένα για το λάθος που έγινε!

Ο Γενικός Αρχηγός αναμένεται να αποταθεί στην ΦΙΦΑ, και θα ζητήσει όπως επιβληθεί ΕΜΠΑΡΚΟ στον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να μην μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα μέχρι να επιστραφεί και το τελευταίο σέντ!! Παγκόσμια πρωτοτυπία και πάλι για την ομάδα μας, αφού μάλλον είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χρωστά σε ομάδα ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ!

Ευχόμαστε στον ‘Μ.Π.7 ́ καλή συνέχεια στην καριέρα του, και να βρεί γρήγορα το χρήμα για να μας ξεπληρώσει! Υ.Γ. : Στην φώτο τον βλέπουμε να ποζάρει περήφανα με στολή τερματοφύλακα, σε μια επική εμφάνιση από μέρους του! Δυστυχώς δεν βρήκαμε φωτογραφία από κάποια προσπάθεια επίτευξης κάποιου γκόλ, επειδή σπανίζουν!»