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Μάνη: «Πνίγηκε» η Αλύπα από μπουρίνι - Δρόμοι έγιναν χείμαρροι και μπήκε το νερό στα σπίτια

Ισχυρό μπουρίνι «χτύπησε» την Αλύπα στη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου προκαλώντας πλημμύρες και χειμάρρους λάσπης μέσα σε λίγα λεπτά.

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Πλημμύρες στην Αλύπα στη Μάνη
Πλημμύρες στην Αλύπα στην Μάνη | Facebook/ Μανιάτες - Maniates, Pantelis Apostolakos
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Ισχυρό μπουρίνι «χτύπησε» την Αλύπα στη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου προκαλώντας πλημμύρες και χειμάρρους λάσπης μέσα σε λίγα λεπτά.

Η απότομη μεταβολή του καιρού συνοδεύτηκε από καταρρακτώδη βροχή, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν στους δρόμους, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο και ποτάμια λάσπης.

Το νερό έκανε δύσκολη τη μετακίνηση κατοίκων και τουριστών που κοιτούσαν χωρίς να μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους τις εικόνες που αντίκριζαν, ενώ μπήκε ακόμα και σε τουριστικά καταλύματα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι από τους δρόμους του χωριού.

 

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