Μανώλης Μαυρομμάτης: «Η γυναίκα μου βρέθηκε νεκρή - Δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι μας που καιγόταν»

Η μοίρα μπορεί να αλλάξει πρόσωπο σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Τον Φεβρουάριο του 2024, η ζωή του γνωστού αθλητικογράφου Μανώλη Μαυρομμάτη και της αγαπημένης του συζύγου, Ρένας Βενιέρη, τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στο Κολωνάκι.

Σήμερα, έχοντας διανύσει έναν αδιανόητο Γολγοθά πόνου, απώλειας και σωματικής δοκιμασίας, ο δημοσιογράφος λύνει τη σιωπή του.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο Μανώλης Μαυρομμάτης αναφέρθηκε στα «πολύ δύσκολα 3,5 χρόνια» της νοσηλείας και της μετέπειτα αποκατάστασής του, τα οποία, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, πέρασε «μέσα σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι».

«Ήμουν 1,5 χρόνο στο "Γ. Γεννηματάς" και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα πολύ δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξετυλίγοντας το κουβάρι της επίπονης ανάρρωσής του.

Το σωματικό τραύμα, ωστόσο, μοιάζει να ωχριά μπροστά στο ψυχικό, με τον ίδιο να εξομολογείται:

«Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου, αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου, γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου».

Η αφήγησή του για τη μοιραία νύχτα «παγώνει» το αίμα. Με συγκλονιστική ειλικρίνεια, ανακαλεί «τη δύσκολη στιγμή όταν έχασα τη σύζυγό μου μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα».

Μιλώντας για τις τελευταίες δραματικές στιγμές της συζύγου του, Ρένας Βενιέρη, αποκάλυψε μια σκληρή λεπτομέρεια: «Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά».

Για τον κ. Μαυρομμάτη, όλα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη τη μέρα έγιναν σε «μια αναπάντεχη στιγμή».

Ήταν, όπως συγκινησιακά φορτισμένος παραδέχεται, «μια τραγωδία ολοκληρωμένη και ευτυχώς ο γιος μου ήταν αυτός που εγκατέλειψε τη δουλειά του προσωρινά στην Αγγλία για να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας».

Κλείνοντας την καθηλωτική του συνέντευξη, ο γνωστός δημοσιογράφος έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από τα βάθη της ψυχής του, αναδεικνύοντας τη δύναμη που αντλεί από την οικογένειά του: «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου που φρόντισε για τα πάντα ώστε να μην δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα δωμάτιο».