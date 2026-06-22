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Μαύρα Βόλια: Η «μαύρη» παραλία της Χίου που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Μια από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες του Αιγαίου βρίσκεται στη Χίο και χρωστάει την ομορφιά της σε ένα φυσικό φαινόμενο χιλιάδων ετών.

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Μαύρα Βόλια Χίος
Η παραλία Μαύρα Βόλια στη Χίο | Shutterstock
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Με πάνω από 90 παραλίες, μεγάλη ιστορία, μαγευτικά τοπία και μεσαιωνικά χωριά, η Χίος αποτελεί ένα νησί που καλύπτει πραγματικά όλα τα γούστα. Η γη της μαστίχας είναι γεμάτη με κρυμμένους θησαυρούς που μας περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Ένας από αυτούς είναι και η παραλία Μαύρα Βόλια, ή Μαύρος Γιαλός όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι.

Τα Μαύρα Βόλια βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά της Χίου, λίγα χιλιόμετρα από τον γραφικό οικισμό Εμπορειός. Πρόκειται για έναν φυσικό θησαυρό που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με το σπάνιο ηφαιστειακό τοπίο και τα κρυστάλλινα νερά του.

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