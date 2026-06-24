Νέος σεισμός στην Εύβοια – 3,5 Ρίχτερ το μέγεθός του

Νέα σεισμική δόνηση ανησύχησε την Εύβοια, ξημερώματα Τετάρτης. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε στη 1:19, είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Λίμνης.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η δόνηση έγινε αισθητή σε Χαλκίδα , Φθιώτιδα αλλά και σε περιοχές της Αττικής όπως τα Μέγαρα.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας έδωσε και αυτό το ίδιο μέγεθος (3,5 Ρίχτερ), το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε μόλις 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Υπενθυμίζεται πως αργά το βράδυ της Τρίτης είχαν σημειωθεί δύο ακόμα δονήσεις στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3 ρίχτερ, εκδηλώθηκε στις 22:05 και είχε εστιακό βάθος 5χλμ, ενώ ο δεύτερος, σεισμός ήταν 3,6 ρίχτερ έγινε στις 22:08. Είχε επίκεντρο 2χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας και εστιακό βάθος 0,6χλμ.