Οι ελληνικές παραλίες που αποθεώνονται στο εξωτερικό - Στις κορυφαίες του κόσμου

Στις αρχές του 2024 κυκλοφόρησε ο ετήσιος ταξιδιωτικός οδηγός του Lonely Planet, με τίτλο «Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches», καταγράφοντες τις πιο όμορφες και αξιοσημείωτες παραλίες της υφηλίου.

Αναμενόμενα, ανάμεσα σε αυτές είχαν την τιμητική τους και κάποιες ελληνικές παραλίες, με ξένα μέσα να ξεχωρίζουν τρεις, όλες σε νησιά του Αιγαίου. Το ίδιο το Lonely Planet, μέσω της ιστοσελίδας του, ξεχώρισε το πανέμορφο και απόκοσμο Σαρακήνικο της Μήλου, στην 5η θέση της λίστας.

Όπως συνήθως συμβαίνει με την συγκεκριμένη παραλία, τις εντυπώσεις κλέβει, πέρα από τα καταγάλανα νερά της, το ασυνήθιστο σεληνιακό της τοπίο, με τον αέρα και τη θάλασσα να έχουν λαξεύσει μία ακτή από λευκό βράχο, με φυσικές καμάρες, σπήλαια, πισίνες και γέφυρες.

Σαρακήνικο | Shutterstock

Οι παραλίες που ξεχώρισαν

Από τη συγκεντρωτική έκδοση του μέσου, το γαλλικό ταξιδιωτικό μέσο geo.fr έβαλε άλλες δύο παραλίες που δεν ακούγονται τόσο στη λίστα του με τις 15 κορυφαίες.

Η πρώτη προσθήκη ήταν μία ιδιαίτερη παραλία που σου αφήνει εντύπωση τόσο οπτικά όσο και αισθητικά. Σίγουρα το όνομα «Της γριάς το πήδημα» έχει προτρέψει πολλούς ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τον μικρό αυτό κολπίσκο της Άνδρου, απλά για να δουν περί τίνος πρόκειται.

Της γριάς το πήδημα | Shutterstock

Και φυσικά δεν απογοητεύει. Με κρυστάλλινα διάφανα νερά που βυθίζονται σιγά σε όλο και πιο σκούρες αποχρώσεις του μπλε, το μοναδικό της τοπίο συμπληρώνει ο τεράστιος, μακρόστενος ογκόλιθος που ορθώνεται στο δεξί άκρο της παραλίας.

Επόμενη, λίγο πιο κάτω, ήρθε το Κοκκινόκαστρο της καταπράσινης Αλόννησου, έναν μοναδικό σχηματισμό των Σποράδων, με το πευκοδάσος που το πλαισιώνει, και και την υπερυψωμένη χερσόνησο, αποτέλεσμα πανάρχαιας τεκτονικής δραστηριότητας, που έχει αφήσει τον κοκκινωπό βράχο της εκτεθειμένο.

Κοκκινόκαστρο | Shutterstock