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Πανελλαδικές 2026: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS - Πώς κάνετε εγγραφή

Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα στην οποία θα σταλούν με SMS τα αποτελέσματα στους Υποψηφίους των Πανελληνίων.

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Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές  Τρίτη 16 Ιουνίου, η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου. 

Στην εν  λόγω πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους. Η διαδικασία με αυτό τόν τρόπο θα γίνει άμεσα. 

Τα παραπάνω αφορούν τόσο τους μαθητές των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ. 

Πανελλήνιες 2026: Πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η  είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια απαιτείται η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.

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