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Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

Την Πέμπτη (25/06) θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

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Πανελλήνιες εξετάσεις | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη
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Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη(25/06).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026».
 

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