Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί μετά τον ξυλοδαρμό υπαλλήλου για θέση πάρκινγκ

Απομακρύνεται από την επιχείρηση που εργαζόταν ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε ο εργοδότης του οδηγού ταξί στην Πάρο στο cyclades24.gr, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο εργοδότης του οδηγού τόνισε ότι η συμπεριφορά του δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί.

Όπως ανέφερε, οι επαγγελματίες του κλάδου καταδικάζουν τέτοιου είδους περιστατικά βίας.

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος οδηγός εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου τρία χρόνια και μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, κάθε άνθρωπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

«Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη δημοσιότητα που έχει λάβει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί ζημιά τόσο στην επιχείρησή του όσο και συνολικά στον κλάδο των ταξί στην Πάρο.

«Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη», ανέφερε.

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Το περιστατικό στην πιάτσα των ταξί

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, όταν ένας οδηγός ταξί ήρθε σε αντιπαράθεση με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση στάθμευσης. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε και ο ταξιτζής επιτέθηκε στον υπάλληλο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το σώμα.

Αφορμή φέρεται να ήταν η στάθμευση μιας «γουρούνας», δηλαδή τετράτροχου οχήματος της εταιρείας, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν πιάτσα. Στο βίντεο, που αρχικά κυκλοφόρησε στα social media και στη συνέχεια μεταδόθηκε από τον Alpha, καταγράφεται η έντονη αντιπαράθεση των δύο ανδρών, πριν ο οδηγός ταξί αρπάξει τον υπάλληλο από τον λαιμό και τον ρίξει πάνω στο όχημα.

Ο υπάλληλος χρειάστηκε να μεταφερθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Για το περιστατικό οι αστυνομικές αρχές της Πάρου σχηματίζουν δικογραφία, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.