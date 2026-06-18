Πειραιάς: 77χρονος έβγαλε τρίαινα σε δύο άτομα για μία θέση πάρκινγκ

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στον Πειραιά την Τετάρτη 17 Ιουνίου, όταν 77χρονος απείλησε με τρίαινα δύο άτομα, μετά από τσακωμό για μια θέση πάρκινγκ. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο 77χρονος, μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, μετά από διαπληκτισμό με δύο ημεδαπούς αναφορικά με θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά, αποπειράθηκε να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους 130 εκατοστών.

Ελληνική Αστυνομία

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.