Μενού

Περιστέρι: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε συμπλοκή ανηλίκων – Κατασχέθηκαν μαχαίρια και όπλα

Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν στο Περιστέρι με μαχαίρια και αυτοσχέδια όπλα, μετά από κλήση κατοίκων για συμπλοκή. Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό
Περιπολικό | Φωτ. Αρχείου: EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, όταν κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία για μια επικείμενη συμπλοκή μεταξύ νεαρών. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 στη διασταύρωση των οδών Πτολεμαΐδας και Αγαθών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν επτά ανηλίκους, ηλικίας 14 έως 17 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως σιδερογροθιά, μαχαίρια, ένας σουγιάς και μια αυτοσχέδια κροτίδα με καρφιά.

Σύμφωνα με τους περιοίκους, το σημείο παρουσιάζει συχνά προβλήματα έντασης, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και την προηγούμενη ημέρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρχές και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ