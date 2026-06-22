Περιστέρι: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε συμπλοκή ανηλίκων – Κατασχέθηκαν μαχαίρια και όπλα

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, όταν κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία για μια επικείμενη συμπλοκή μεταξύ νεαρών. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 στη διασταύρωση των οδών Πτολεμαΐδας και Αγαθών.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν επτά ανηλίκους, ηλικίας 14 έως 17 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως σιδερογροθιά, μαχαίρια, ένας σουγιάς και μια αυτοσχέδια κροτίδα με καρφιά.
Σύμφωνα με τους περιοίκους, το σημείο παρουσιάζει συχνά προβλήματα έντασης, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και την προηγούμενη ημέρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρχές και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
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