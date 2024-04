Πέθανε ο Αλέξανδρος Πέρρος, ο γνωστός ροκάς της Θεσσαλονίκης

Θλίψη έχει προκαλέσει στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης η είδηση του θανάτου του ροκά Αλέξανδρου Πέρρου, σε ηλικία 61 ετών. Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για τα εναλλακτικά ροκ project του.

Ο θάνατός του γνωστοποιήθηκε μέσω της σελίδας του στο facebook, όπου αναφέρεται: «Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ όμως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους του».

Η κηδεία θα τελεστεί στα κοιμητήρια της Θέρμης την ερχόμενη Δευτέρα (22/4) στις 17:00, με συγγενείς και φίλους να λένε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο μουσικό.

Η πορεία του Αλέξανδρου Πέρρου

Ο Αλέξανδρος Πέρρος διέγραψε μία πολυετή πορεία στη μουσική ροκ σκηνή, αρχικά ως μέλος των Crazy Legs. Στη συνέχεια μπήκε στο σχήμα των West of Eden, που σχηματίστηκε από μέλη των Flood και των Flippers.

Με αυτό το γκρουπ συμμετείχε το 1982 στη συλλογή Sounds and Noises of SKG, ενώ έχει παίξει σε ιστορικά μαγαζιά όπως τα House Mobil, Basement, Μπουντρούμ, Amnesia, Acropol, Flip Side, ενώ ακόμα μία γνωστή μπάντα του είναι οι Alexandros Perros and the Lone Stars.