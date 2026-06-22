Πνίγηκε ο αδερφός του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Νίκου Νικολετάκη - «Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στα Χανιά η είδηση του θανάτου του Μανώλη Νικολετάκη, αδελφού του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας.

Ο εκλιπών ήταν οδοντίατρος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση, προσφέροντας συχνά δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λουόμενοι εντόπισαν και ανέσυραν τον άνδρα από τη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου (20/6). Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης αποχαιρέτησε τον αδελφό του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με σπάνια καλοσύνη και ανιδιοτελή προσφορά.

«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το Λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά, γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου…», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η απώλειά του έχει σκορπίσει συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους των Χανίων, που τον θυμούνται για την προσφορά, την ευγένεια και το ήθος του.