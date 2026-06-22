Πορνογραφία και αυτοτραυματισμοί ανηλίκων: Τι είναι το δίκτυο 764 που σκορπά τρόπο και στην Ελλάδα

Ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση ενός διεθνούς σαδομαζοχιστικού δικτύου με την ονομασία «ομάδα 764», η οποία εμπλέκει ανήλικους σε εκβιασμούς, πορνογραφία και αυτοτραυματισμούς και στην χώρα μας.
Πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις 17χρονων αγοριών στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο , ενώ είχε προηγηθεί άλλη μία σύλληψη τον Απρίλιο του 2025
Τα μέλη της οργάνωσης «ψάρευαν» ανήλικα κορίτσια ηλικίας 10 έως 17 ετών μέσω του διαδικτύου.
Στη συνέχεια, τα εκβίαζαν ζητώντας πορνογραφικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα τα εξανάγκαζαν να αυτοτραυματίζονται σε διάφορα σημεία του σώματός τους.
Πρόκειται για ένα δίκτυο με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο, το οποίο ξεκίνησε τη δράση του το 2021 από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Οι Αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την εγκληματικότητα ανάμεσα σε ανηλίκους, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν πρόκειται απλώς για περιστατικά βίας στους δρόμους, αλλά για οργανωμένο έγκλημα με χρήση όπλων και σκληρών πρακτικών.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών του δικτύου στη χώρα μας.
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