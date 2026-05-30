Προβλήματα ηλεκτροδότησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας: Οι περιοχές με πρόβλημα - Πότε θα αποκατασταθεί

Προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται αυτήν την ώρα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους δήμους της Νέας Ιωνίας, του Αμαρουσίου, του Νέου Ηρακλείου, της Πεύκης και της Λυκόβρυσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι περίπου στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα οφείλεται σε πτώση της γραμμής μέση τάσης.