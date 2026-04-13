Προειδοποίηση Καλλιάνου: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μέσα στην εβδομάδα

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, παρουσία αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές τους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οφείλεται στη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, που δημιουργεί συνθήκες ήπιας αλλά σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου.

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα είναι η έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και μετά θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της αναμένεται να περιορίσουν κατά τόπους την ορατότητα και να επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα.

Παράλληλα, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές, οι οποίες λόγω της σκόνης θα έχουν τη μορφή λασποβροχών. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ την Πέμπτη αναμένονται και στην Κρήτη και πιθανόν την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.