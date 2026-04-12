Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους 5 μέτρων - Είναι καλά στην υγεία του

Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε το άτυχο 11χρονο παιδί που έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου 5 μέτρων στο Ρέθυμνο.

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό ανήμερα του Πάσχα, κατά το οποίο ένα 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου 5 μέτρων στην περιοχή Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο.

Στο σημείο, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό έφτασαν αμέσως κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κατάφεραν και απεγκλώβησαν το παιδί.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έφτασαν στη συνέχεια, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν, για να σώσουν το άτυχο παιδί.

Το αγόρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.

