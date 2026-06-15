Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακή 14 Ιουνίου σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια θαμώνων που παρακολουθούσαν έντρομοι.

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφει τουλάχιστον έξι νεαρής ηλικίας άτομα να ανταλλάσσουν χτυπήματα μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Ο καβγάς ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η ένταση του επεισοδίου ήταν μεγάλη, αφού «έπεσαν» γροθιές μεταξύ των εμπλεκόμενων.